Санкции против букмекерских контор и рекордные потери РФ под Бахмутом: новости за выходные

В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. А российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в Бахмуте.
Более подробно о том, что произошло 11 и 12 марта, - в материале РБК-Украина .
Война России против Украины: последние новости
Украина ввела санкции против ряда российских букмекерских контор
В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц.
Зеленский пояснил, что указ против ряда российских букмекерских контор - это новый санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с Россией.
В список санкций СНБО попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch". В их числе украинское ООО "Париматч" и российская "дочка".
В воскресенье, 12 марта, Parimatch сообщила о приостановлении деятельности в Украине.
Глава молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что пророссийская партия "Шор" организует попытку дестабилизации ситуации в Молдове.
Российские спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Молдове. РФ причастна к организации массовых протестов в Кишиневе против власти, в том числе и сегодняшнего митинга, организованного партией "Шор".
Неизвестные заявили о минировании аэропорта в столице Молдовы в воскресенье, 12 марта. Полиция произвела эвакуацию.
Президент Чехии посетит Украину в апреле
Об этом он договорился сегодня в ходе телефонных переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Зеленский пригласил переговоры с Павелом и был заинтересован в том, чтобы они прошли как можно скорее после инаугурации. Он хотел поздравить Павлова со вступлением в должность.
Польша хочет обнародовать документы о российской коррупции в Европарламенте
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Министр внутренних дел Польши покажет документы, связанные с делом.
"Сегодня мы уже знаем, что в коррупции депутатов Европарламента были и российские следы. Наш министр внутренних дел вскоре покажет документы, касающиеся влияния российских служб, коррумпировавших депутатов Европарламента", - сказал Моравецкий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.