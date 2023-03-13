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Санкции против букмекерских контор и рекордные потери РФ под Бахмутом: новости за выходные

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. А российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в Бахмуте.

Более подробно о том, что произошло 11 и 12 марта, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Украина ввела санкции против ряда российских букмекерских контор

В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц.

Зеленский пояснил, что указ против ряда российских букмекерских контор - это новый санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с Россией.

В список санкций СНБО попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch". В их числе украинское ООО "Париматч" и российская "дочка".

В воскресенье, 12 марта, Parimatch сообщила о приостановлении деятельности в Украине.

Протесты в Молдове

Глава молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что пророссийская партия "Шор" организует попытку дестабилизации ситуации в Молдове.

Российские спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Молдове. РФ причастна к организации массовых протестов в Кишиневе против власти, в том числе и сегодняшнего митинга, организованного партией "Шор".

Неизвестные заявили о минировании аэропорта в столице Молдовы в воскресенье, 12 марта. Полиция произвела эвакуацию.

Президент Чехии посетит Украину в апреле

Об этом он договорился сегодня в ходе телефонных переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Зеленский пригласил переговоры с Павелом и был заинтересован в том, чтобы они прошли как можно скорее после инаугурации. Он хотел поздравить Павлова со вступлением в должность.

Польша хочет обнародовать документы о российской коррупции в Европарламенте

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Министр внутренних дел Польши покажет документы, связанные с делом.

"Сегодня мы уже знаем, что в коррупции депутатов Европарламента были и российские следы. Наш министр внутренних дел вскоре покажет документы, касающиеся влияния российских служб, коррумпировавших депутатов Европарламента", - сказал Моравецкий.

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