Знищено понад 1000 окупантів та десятки техніки ворога: Генштаб оновив втрати росіян
Фото: ЗСУ за добу знищили 1010 окупантів (Getty Images)
Українські захисники за минулу добу ліквідували 1010 окупантів. Також було знищено 10 танків та 20 бронемашин росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3458 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,
- артилерійських систем - 2483 (+8) од,
- РСЗВ - 493 (+2) од,
- засоби ППО - 257 (+1) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+1),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5344 (+7) од,
- спеціальна техніка - 242 (+2).
Нагадаємо, також ми писали, що за минулу добу українські бійці відбили понад 100 атак російських окупантів на сході.
Додамо, що українські сили протиповітряної оборони знищили безпілотний ворожий літальний апарат типу "Орлан-10".
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