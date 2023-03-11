ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські військові зруйнували понад 152 тисячі житлових будинків в Україні, - МВС

Новость на русском →
Україна, Субота 11 березня 2023 16:38
Російські військові зруйнували понад 152 тисячі житлових будинків в Україні, - МВС Фото: Російські військові зруйнували понад 152 тисячі житлових будинків в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія здійснила понад 40,5 тисяч обстрілів і через це було зруйновано більш як 152 тисячі житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Разом із житловими будинками з початку повномасштабного вторгнення російськими ракетними ударами зруйновано понад 60 тисяч об’єктів загальної інфраструктури", - йдеться у заяві.

Клименко повідомив, що наразі зареєстровано 66300 кримінальних проваджень щодо вчинення злочинів військовослужбовцями Росії.

"Більшість з них - 80% - це порушення законів та правил ведення війни", - пояснив міністр.

Слідчі поліції документують ці злочини та за підслідністю передають СБУ для подальшого їх розслідування та притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. Задокументовані поліцейськими матеріали передаються до Офісу генерального прокурора України, який на їх основі готує матеріали до судів міжнародних інстанцій.

Нагадаємо, що збитки екології України через повномасштабну військову агресію РФ у міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів оцінюють щонайменше на суму у 2 трильйони гривень.

Приватна американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядає Бахмут, де точаться одні з найзапекліших боїв війни. На супутникових знімках показано руйнацію важливого мосту та будівель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Російська Федерація полиция Війна в Україні
NEWS
Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду
Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації