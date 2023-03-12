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Президент Чехії відвідає Україну у квітні

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Неділя 12 березня 2023 18:57
Президент Чехії відвідає Україну у квітні Фото: президент Чехії Петро Павел (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Чехії Петр Павел відвідає Україну у квітні. Про це він домовився сьогодні під час телефонних переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявила прессекретар чеського президента Маркета Ржехакова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK.

За її словами, Зеленський запросив переговори з Павелом і був зацікавлений у тому, щоб вони відбулися якомога швидше після інавгурації. Він хотів привітати Павлова зі вступом на посаду.

"Вони обговорили можливий візит президента Павлова в Україну і домовилися, що він відбудеться у квітні. Йшлося також про підтримку України з боку Чехії найближчими місяцями", - повідомила прессекретарка чеського лідера.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом. У ході переговорів вони обговорили ситуацію на фронті та рух України до ЄС.

Крім того, 9 березня у Празькому граді відбулася церемонія інавгурації Павела.

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