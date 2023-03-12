У Молдові звинуватили російські спецслужби у підготовці масових протестів

Російські спецслужби планують дестабілізувати ситуація у Молдові. РФ причетна до організації масових протестів у Кишиневі проти влади, зокрема і сьогоднішнього мітингу, організованого партією "Шор".

Про це заявив голова поліції Молдови Віорел Чернеуцяну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За його словами, організатори заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Їхні дії координувалися з Росії. Всім завербованим шпигунам обіцяли по 10 тисяч доларів за підтримку проросійських сил у Молдові.

Вчора поліція затримала сімох учасників підпільної мережі. Також, за словами головного поліцейського Молдови, правоохоронці затримали громадянина Росії, який прибув до Кишинева 9 березня. За попередньою інформацією, він повинен був навчити людей, які мали намір дестабілізувати ситуацію у країні.

"Наш агент під прикриттям, запроваджений у цю групу, вступив у контакт з людиною з Росії. Другий громадянин Росії Андрій приїхав до Молдови, щоб організувати навчання. Раніше він уже бував у Молдові, кілька разів змінював прізвище та документи, щоб його не можна було відстежити", - заявив Чернеуцяну.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в аеропорту Кишинева затримали найманця ПВК "Вагнера". Його депортували до країни, з якої він приїхав.

Нагадаємо, у Кишиневі на 12 березня анонсували масштабний проросійський мітинг. Поліція попереджає, що на акції протесту можливі провокації.

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