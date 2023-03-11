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Працювали проти України. Зеленський пояснив санкції проти букмекерських контор

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Україна, Субота 11 березня 2023 19:39
Працювали проти України. Зеленський пояснив санкції проти букмекерських контор Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Указ проти низки російських букмекерських контор включає понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Зеленський пояснив, що указ проти низки російських букмекерських контор, який був оприлюднений вчора це новий санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із Росією.

"Це понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації", - наголосив президент.

За його словами, дане рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьоване і закриває схеми на десятки мільярдів.

"І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди та всіма цивілізованими засобами", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.

До списку санкцій потрапили кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

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