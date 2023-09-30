Санкції Британії проти РФ і затримання голови райсуду на хабарі: новини за 29 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Британія запровадила санкції проти чиновників окупаційних адміністрацій в Україні

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, а також у Криму. Їхні активи будуть заморожені, а в'їзд заборонено.

Велика Британія також додала до списку санкцій міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова та секретаря Центрвиборчкому Росії Наталію Бударину.

Як заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, "фальшиві вибори Росії - це прозора та марна спроба легітимізувати свій незаконний контроль над суверенною українською територією".

"Не можна проводити "вибори" в чужій країні", - сказав він.

За його словами, Велика Британія ніколи не визнає претензій Росії на українську територію. "Крим, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ та Херсон - це Україна", - додав міністр.

У МЗС Британії також заявили, що українське населення, яке проживає на територіях, що тимчасово контролюються, пережило "масштабні звірства з боку російських сил".

Правоохоронці "на гарячому" затримали главу райсуду в Одеській області

В Одеській області, вчора, 29 вересня, затримали виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду. Він вимагав хабар за прийняття рішення.

"НАБУ і САП спільно з СБУ викрили "на гарячому" в.о. Голови Комінтернівського райсуду Одеської області", - повідомили в НАБУ.

За даними правоохоронців, суддю викрили при одержанні майже 50 тисяч гривень, які він прохав за прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Президент Латвії назвав головні фактори, які змусять Росію припинити війну

Російська Федерація задумається про припинення війни у разі повної підтримки України, нарощування виробництва зброї на Заході й успіхів ЗСУ на фронті.

Як відзначив президент Латвії Едгарс Рінкевич, події в Україні не можуть розгортатись "як у голлівудському фільмі з двома годинами подій і розв’язкою за 20 хвилин". На його думку, російські стратеги продовжують війну у сподіванні про те, що Захід втомиться, у зв'язку з чим "потрібно продовжувати підтримувати Україну усім, чим можемо, і також подбати про власну обороноздатність".

Зокрема Рінкевич назвав три фактори, які змусять Росію задуматись про припинення війни, а саме:

Усвідомлення того, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від повороту подій. Путін розуміє, що не зможе протистояти економічному потенціалу США, Європи та Канади;

Рішучість Заходу збільшити оборонний промисловий потенціал й виробництво снарядів, ракет, безпілотників й танків, які потребує Україна, а також поповнюючи власні запаси;

Прогрес України на полі бою, який продемонструє Росії, що усі її мрії про окупацію є марними.

Дрон СБУ знищив російську РЛС "Каста" у Курській області, - джерела

У російській Курській області позавчорашнім ударом безпілотника Служби безпеки України було знищено систему протиповітряної оборони радіолокаційну станцію "Каста", що визначає повітряні цілі на гранично малих висотах.

"Завдяки "бавовні" від СБУ російська ППО трохи підосліпла", - зазначили джерела в спецслужбі.

Так, позавчора дрон СБУ виявив та ліквідував російську станцію радіо "Каста" біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

Цікаво, що за розповідями російської сторони, така станція може виявляти навіть літальні апарати з технологією "стелс". Проте дрон СБУ вона чомусь проґавила.

Входили до елітного спецназу РФ. Викрито диверсантів, які "працювали" в Україні та ЄС

СБУ і ДБР викрили командування та ключових диверсантів елітного спецназу Росії. Вони вчиняли резонансні диверсії не тільки в Україні, а і в країнах ЄС.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: СБУ, ДБР.

"Служба безпеки та ДБР встановили особи всього командного складу та ключових співробітників однієї з найбільш засекречених російських спецслужб – сил спеціальних операцій ЗС РФ", - йдеться в повідомленні СБУ.

Серед них - чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков та колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського ГРУ.

Також підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських спецслужб. Серед них є й всесвітньо відомі любителі "Солсберських шпилів" Анатолій Чепига та Олександр Мишкін.

Підозру повідомили й спільникам російських диверсантів - зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватове. Це громадянин України з позивним "Старт", який у 2014 році приєднався до терористичної організації "Луганська народна республіка", а згодом почав працювати на російські спецслужби.

Субсидії українцям цього року перепризначать автоматично, - Шмигаль

Кабмін ухвалив автоматичне перепризначення субсидій для українців на цей рік. Однак, ті, хто отримував виплати мають подати заяву самостійно.

Шмигаль заявив, що Кабмін запланував збільшити бюджет, що йтиме на виплати субсидій.

"Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично", - додав прем'єр.

Водночас, глава уряду заявив, що ті, хто до цього року не отримував виплат по субсидії, мають подати заявку на її отримання.

Чи тиснуть США на Україну щодо виборів: відповідь Єрмака

США не вимагають від України проводити вибори під час війни, попри заяви деяких американських політиків.

"Таке питання ніхто не ставить. Чесно. Але ми знаємо, що для американців це важлива тема, ми читали вислови деяких конгресменів. Нам таких питань ніхто не ставив", - сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак також нагадав позицію президента України Володимира Зеленського щодо виборів в Україні, а саме, що вони мають бути законними, визнаними світом, а можливість проголосувати повинні отримати військові на передовій та біженці за кордоном. Крім того, вибори мають бути профінансовані не коштом державного бюджету.

"Сьогодні тиску на нас з будь-якого боку щодо виборів немає. Але ми бачили, що в Америці навіть під час війни відбувалися вибори, тому в принципі, теоретично, можна дивитися, коли буде можливість, і не забувати про це, бо це символ демократичного суспільства", - додав він.

Поліція під Балаклією знайшла тіло чоловіка, якого закатували військові РФ (фото)

Правоохоронці вилучили тіло закатованого росіянами чоловіка в селищі Савинці Харківської області.

"Поховали його під час окупації на центральному кладовищі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на тілі загиблого були величезні гематоми, синці, на руках сліди від мотузок. Тепер тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Усик та Ф'юрі остаточно узгодили бій: названо терміни

Українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Британський та український боксери оприлюднили фото, які свідчать, що вони підписали контракт на проведення бою. Він пройде у Саудівській Аравії.

Водночас, джерела ESPN повідомили, що бій може відбутися 23 грудня або в січні.

При цьому у Ф'юрі на 28 жовтня заплановано бій з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Він також відбудеться у Саудівській Аравії.