Загроза надзвичайно висока. РФ вивела кораблі в море, скільки на них "Калібрів"
Росія наростила присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Загроза обстрілу дуже висока.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"На бойовому чергуванні три ракетоносії: малий ракетний корабель типу "Буян-М" та два фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначають, що напруження ситуації передбачуване.
"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий! Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", - порадили в Силах оборони півдня.
Кораблі РФ у Чорному морі
Російські війська постійно тероризують ракетоносіями, виводячи їх у море та створюючи загрози для ударів. Причому рівень загрози не спадає навіть коли окупанти не виводять кораблі в море. Наприклад, 27 вересня у Чорному морі не було ракетоносіїв, але рівень загрози залишався високим.
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