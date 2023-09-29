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Загроза надзвичайно висока. РФ вивела кораблі в море, скільки на них "Калібрів"

Україна, П'ятниця 29 вересня 2023 10:58
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Загроза надзвичайно висока. РФ вивела кораблі в море, скільки на них "Калібрів" Фото: РФ вивела кораблі в море, скільки на них "Калібрів" (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Росія наростила присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Загроза обстрілу дуже висока.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"На бойовому чергуванні три ракетоносії: малий ракетний корабель типу "Буян-М" та два фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що напруження ситуації передбачуване.

"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий! Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", - порадили в Силах оборони півдня.

Кораблі РФ у Чорному морі

Російські війська постійно тероризують ракетоносіями, виводячи їх у море та створюючи загрози для ударів. Причому рівень загрози не спадає навіть коли окупанти не виводять кораблі в море. Наприклад, 27 вересня у Чорному морі не було ракетоносіїв, але рівень загрози залишався високим.

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