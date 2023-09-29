Наводила вогонь окупантів на військових ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала мешканку Торецька

СБУ затримала російську агентку, яка "наводила" ворожий вогонь на підрозділи ЗСУ, що контратакують під Бахмутом. Нею виявилась мешканка Торецька, яку завербували на початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Серед основних цілей ворога були підрозділи ЗСУ, які залучені до проведення контрнаступальних операцій у районі Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зловмисниця передала агресору 8 локацій українських військ, які рухались у напрямку передової.

СБУ затримала жительку Торецька, яка виявилася навідницею РФ на позиції ЗСУ під Бахмутом (t.me/SBUkr)

Втім, співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі і поінформували командування ЗСУ про потенційні загрози.

Після цього було проведено комплексні заходи щодо убезпечення українських захисників на вказаному напрямку, а саму російську агентку затримано, коли вона передавала нові розвідувальні дані.

Для того, щоб завербувати жінку, окупанти використали ще одну зрадницю. Нею виявилась подруга російської агентки - представниця окупаційного "управління ФСБ по ДНР".

За її вказівками, жінка самостійно обходила територію міста та його околиці й приховано фіксувала військові об’єкти ЗСУ. Про отриману інформацію писала "зв’язковій" у месенджер, а після відправки повідомлень - одразу видаляла їх з телефону.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Зазначимо, що СБУ не вперше затримує російських агентів в районі Бахмута. До цього СБУ затримала російську інформаторку, яка вишукала українську ППО в районі Бахмуту Донецької області. Часом їй доводилося йти на всякі хитрощі, щоб дізнатися потрібні дані.

Крім того, СБУ затримала "елітного" інформатора російського ГРУ, який шпигував за ЗСУ на Донбасі. Він збирав для окупантів розвіддані в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки.