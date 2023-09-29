ua en ru
Пт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Латвії назвав головні фактори, які змусять Росію припинити війну

П'ятниця 29 вересня 2023 13:56
UA EN RU
Президент Латвії назвав головні фактори, які змусять Росію припинити війну Фото: Едгарс Рінкевич, президент Латвії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація задумається про припинення війни у разі повної підтримки України, нарощування виробництва зброї на Заході й успіхів ЗСУ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії Едгарса Рінкевича в інтерв'ю Helsingin Sanomat.

Як відзначив президент Латвії, події в Україні не можуть розгортатись "як у голлівудському фільмі з двома годинами подій і розв’язкою за 20 хвилин". На його думку, російські стратеги продовжують війну у сподіванні про те, що Захід втомиться, у зв'язку з чим "потрібно продовжувати підтримувати Україну усім, чим можемо, і також подбати про власну обороноздатність".

Зокрема Рінкевич назвав три фактори, які змусять Росію задуматись про припинення війни, а саме:

  • усвідомлення того, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від повороту подій. Путін розуміє, що не зможе протистояти економічному потенціалу США, Європи та Канади;
  • рішучість Заходу збільшити оборонний промисловий потенціал й виробництво снарядів, ракет, безпілотників й танків, які потребує Україна, а також поповнюючи власні запаси;
  • прогрес України на полі бою, який продемонструє Росії, що усі її мрії про окупацію є марними.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Латвія Війна в Україні
NEWS
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних