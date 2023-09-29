ua en ru
Пт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія запровадила санкції проти чиновників окупаційних адміністрацій в Україні

Україна, П'ятниця 29 вересня 2023 13:38
UA EN RU
Британія запровадила санкції проти чиновників окупаційних адміністрацій в Україні Фото: Лондон ввів санкції проти путінських гауляйтерів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Великобританії запровадив санкції проти чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях та у Криму. Їхні активи будуть заморожені, а в'їзд заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Великобританія також додала до списку санкцій міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова та секретаря Центрвиборчкому Росії Наталію Бударину.

Окупація півдня України

Росія окупувала український Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей у 2014 році. 2022 року російська армія захопила частину Запорізької та Херсонської областей. На цих територіях Москва вже провела так звані "вибори" з передбачуваним результатом.

Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. Торішнього серпня війну схвалюю 70%.

На думку респондентів, неприпустимі за жодних обставин повернення ОРЛДО до складу України (75%), а також Запорізької та Херсонської областей до складу України (68%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних