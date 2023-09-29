ЗСУ показали бій під прикриттям Bradley та Leopard у Запорізькій області (відео)

Українські військові продовжують активні бойові дії на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. З'явилося відео бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47-у окрему механізовану бригаду ЗСУ в Telegram.

Військові показали відео, на якому українська піхота працює під надійним прикриттям бойової машини піхоти Bradley та танка Leopard.

"Танки під час наступу не лише ефективно знищують ворожу піхоту та їхню техніку, а й відіграють психологічну роль", - розповідають бійці підрозділу.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступ з початку літа. Він проходить на окремих ділянках фронту, зокрема на Мелітопольському напрямку.

Бійці ЗСУ змогли деокупувати село Роботине і просуваються далі, витісняючи ворожих солдатів.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляв, що найбільший прорив контрнаступу відбудеться після звільнення міста Токмак Запорізької області.