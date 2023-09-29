ua en ru
Пт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ показали бій під прикриттям Bradley та Leopard у Запорізькій області (відео)

П'ятниця 29 вересня 2023 18:44
UA EN RU
ЗСУ показали бій під прикриттям Bradley та Leopard у Запорізькій області (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ показали бій під прикриттям Bradley та Leopard у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують активні бойові дії на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. З'явилося відео бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47-у окрему механізовану бригаду ЗСУ в Telegram.

Військові показали відео, на якому українська піхота працює під надійним прикриттям бойової машини піхоти Bradley та танка Leopard.

"Танки під час наступу не лише ефективно знищують ворожу піхоту та їхню техніку, а й відіграють психологічну роль", - розповідають бійці підрозділу.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступ з початку літа. Він проходить на окремих ділянках фронту, зокрема на Мелітопольському напрямку.

Бійці ЗСУ змогли деокупувати село Роботине і просуваються далі, витісняючи ворожих солдатів.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляв, що найбільший прорив контрнаступу відбудеться після звільнення міста Токмак Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних