ua en ru
Пт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Правоохоронці "на гарячому" затримали главу райсуду в Одеській області

Одеська область, П'ятниця 29 вересня 2023 21:21
UA EN RU
Правоохоронці "на гарячому" затримали главу райсуду в Одеській області Фото: в Одеській області викрили суддю, що вимагав хабар (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

В Одеській області, сьогодні, 29 вересня, затримали виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду. Він вимагав хабар за прийняття рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

"НАБУ і САП спільно з СБУ викрили "на гарячому" в.о. Голови Комінтернівського райсуду Одеської області", - повідомили в НАБУ.

Правоохоронці &quot;на гарячому&quot; затримали главу райсуду в Одеській області

За даними правоохоронців, суддю викрили при одержанні майже 50 тисяч гривень, які він прохав за прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що державного інспектора відділу з питань безпеки праці було викрито на одержанні неправомірної вигоди в Києві. Він налагодив схему виплати йому "щомісячної данини" від підприємців.

До цього співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції. Він вимагав 4 тисячі доларів хабаря за "правильне вирішення питання" під час засідання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд полиция
NEWS
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних