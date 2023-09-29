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"Перевозив" БпЛА з Ірану: гендиректору авіакомпанії Росії повідомлено про підозру

П'ятниця 29 вересня 2023 14:27
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"Перевозив" БпЛА з Ірану: гендиректору авіакомпанії Росії повідомлено про підозру Фото: "Перевозив" шахеди з Ірану: Гендиректору авіакомпанії Росії повідомлено про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Підсанкційному гендиректору авіакомпанії "223 льотний загін" Міноборони Росії Юрію Великокладу повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

В чому підозрюється

Підозрюваний надавав літаки для перекидання російських терористів й озброєння з Близького Сходу, а також Африки на війну в Україну. За наявними даними, він організував поставку "Шахедів" з Ірану до українського кордону, якими ворог 3 липня атакував Суми. Тоді ж терористи влучили по двох багатоповерхових будинках й адмінбудівлі в центрі міста, внаслідок чого були жертви серед цивільних.

Перевезення "Шахедів" на територію Росії здійснювали на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада.

"Крім того, наприкінці 2022 і на початку 2023 років посадовець надав літаки для перекидання з Африки на війну в Україну підрозділів російської приватної військової компанії "Вагнер". Надалі бойовиків переправляли в район Бахмута для штурму українського міста", - пише пресслужба.

&quot;Перевозив&quot; БпЛА з Ірану: гендиректору авіакомпанії Росії повідомлено про підозру

Фото: ЮрійВеликоклад (t.me/SBUkr)

За 8 міжнародних авіарейсів "вагнерівці" заплатили 56 млн російських рублів.

Також для маскування контактів з льотними загонами підозрюваного представники ЧВК використовували підконтрольні комерційні структури за межами Росії.

Що загрожує

Великокладу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 й ч. 2 ст. 437 КК України - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.

"Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ і ДБР тим часом викрили командування та ключових диверсантів елітного спецназу Росії, які вчиняли резонансні диверсії не тільки в Україні, а і в країнах ЄС.

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