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Росія вибудовує нову лінію укріплень на шляху до Бердянська , - розвідка Естонії

Запорізька область, П'ятниця 29 вересня 2023 18:14
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Росія вибудовує нову лінію укріплень на шляху до Бердянська , - розвідка Естонії Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська зміцнюють оборону Токмака і вибудовують нову лінію укріплень на шляху до Бердянська у Запорізькій області.

Про це заявила розвідка Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"За винятком резонансного удару по штабу в глибині Криму, порівняно з минулим тижнем нових подій у війні в Україні сталося відносно мало", - йдеться у повідомленні.

У розвідці уточнюють, що українські підрозділи продовжують діяти на тактичному рівні в Запорізькій області на Оріхівському напрямку поруч із селом Роботине.

"Українці розширили і зміцнили плацдарм, а також вийшли до околиць сіл Новопрокопівка і Вербове. Основний тягар боїв лежить на піхоті, підтримані вогнем артилерії тактичні групи якраз добре підходять для захоплення укріплених позицій. Мінні поля все ще сковують маневри техніки", - додали у зведенні розвідувального центру Сил оборони Естонії.

Росіяни зміцнюють оборону в Запорізькій області

У розвідці Естонії додали, що росіяни зробили кілька локальних контратак, але вони не принесли очікуваного результату.

Одночасно з цим російські війська зміцнюють оборону Токмака і вибудовують нову лінію укріплень на шляху до Бердянська.

"Найближчим часом українцям все ж буде складно домогтися оперативного успіху, тобто, повністю перерізати сухопутний шлях до Криму", - заявили в розвідувальному органі.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Українські військові продовжують ведення наступальних дій в Запорізькій області. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

Вчора речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські війська посилюють оборону в районі Токмака і на окупованій частині Запорізької області.

Також у Центрі національного спротиву повідомляли, що Росія почала збільшувати кількість військових у тимчасово окупованому місті Токмак.

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