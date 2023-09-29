Окупанти придумали новий спосіб, як мобілізувати чоловіків у Херсонській області

Російські окупанти вигадали новий спосіб виконати плани щодо мобілізації у тимчасово окупованій Херсонській області. Роздають повістки під час рейдів із примусової паспортизації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, окупаційна адміністрація тимчасово захоплених районів Херсонської області провалює плани з примусової паспортизації регіону.

"Відтак російські посіпаки намагаються будь-яким способом виправити ситуацію. Цього разу ворог провів рейд селами Херсонщини для роздачі паспортів. Водночас чоловікам вручали повістки до районного "військкомату", де вони мають стати на облік армії ворога", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначають в Центрі, в селах видавали продуктові набори, але лише за умови наявності російського паспорта.

"Від інших вимагали писати заяву на отримання паспорта РФ та цікавились чому досі не отримали", - додали в ЦНС.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях України

Російські окупанти посилюють мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, і в Херсонській області, хоча гауляйтери заявляли, що жодної мобілізації не проводитиметься. Крім того, на Луганщині російські окупанти збираються забрати до своєї армії неповнолітніх.

Нагадаємо, як раніше уточнювали у Генштабі ЗСУ, під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.