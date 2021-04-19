В России задержали украинского консула, а в Черное море зашли 15 российских военных кораблей: новости за выходные
В России задержали украинского консула Александра Сосонюка, в Черное море зашли 15 российских военных кораблей, королевская семья простилась с принцем Филиппом. Подробнее о том, что произошло на выходных, 17-18 апреля, - в материале РБК-Украина
Эскалация на Донбассе: последние новости
- Украинский военный погиб 18 апреля в результате обстрелов украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Обстрел велся из автоматических станковых гранатометов.
- Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор из минометов. Под обстрел попали два дома в Зайцево (Жованка).
- Отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Всего туда направили 15 кораблей.
- Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время переговоров будет обсуждаться вопрос Украины.
- Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия создала "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы. Такое заявление министр обороны Германии сделала на фоне стягивания российский войск к украинским границам.
- Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе. Он призвал предотвратить рост напряженности на Востоке Украины.
В России задержали украинского консула
Украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Украинский дипломат якобы хотел купить закрытые базы данных.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что задержание Сосонюка было фактически нападением. Российская Федерация сделала Сосонюку предписание о необходимости покинуть Россию до 21 апреля включительно. В свою очередь Украина зеркально высылает старшего дипломата посольства России в Киеве.
Умер выдающийся украинец Владимир Яворивский, писатель и политик
Умер знаменитый украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский. Шевченковский лауреат скончался на 79-м году жизни.
Скорбную новость 17 апреля сообщил писатель Василий Шкляр в Facebook со ссылкой на дочь Владимира Александровича Лесю.
Врачи говорят о критическом состоянии Навального: "умрет в течение ближайших дней"
Алексей Навальный, объявивший голодовку в тюрьме, может совсем скоро умереть, если его не начнут срочно лечить профессиональные врачи. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказала пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш, ссылаясь на заявление известного врача Александра Полупана.
Судя по всему, у Навального риск отказа почек, а также остановки работы сердца.
Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья простиллась с Филиппом (фото)
В Виндзоре прошла церемония похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королева Великобритании Елизавета II в траурном наряде прибыла на процессию, чтобы попрощаться со своим мужем, который умер в прошлую пятницу, не дожив до своего столетия всего пару месяцев.
Появились фотографии с церемонии.
"Динамо" обыграло "Шахтер" и приблизилось к чемпионству
Киевское "Динамо" в 22-м туре Украинской Премьер-лиги обыграло в принципиальном противостоянии донецкий "Шахтер". Единственный гол с пенальти забил Карлос Де Пена.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Дожди с грозами: на Украину надвигается непогода
Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на пять дней. С завтрашнего дня, 19 апреля, погода начнет портиться в западных областях страны. После чего дожди с грозами охватят всю территорию Украины.