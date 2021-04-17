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В МИД рассказали подробности задержания украинского консула в РФ: фактически нападение

Новина українською → Киев, Суббота 17 апреля 2021 15:25
В МИД рассказали подробности задержания украинского консула в РФ: фактически нападение Фото: замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали подробности задержания украинского консула Александра Сосонюка в Российской Федерации. В МИД отметили, что это было фактически нападение.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает "Громадське радио".

По его словам, россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства.

"Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника", - заявил Енин.

В МИД считают, что после этого украинскому консулу предложат покинуть РФ.

"Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее… В то же время, если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ", - добавил Енин.

Напомним, вчера, 16 апреля, в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

Ранее в комментарии РБК-Украина спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Сосонюк уже находится на территории дипмиссии. При этом Украина готовит ответ из-за действий российской спецслужбы.

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