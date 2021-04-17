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В России задержали украинского консула

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 09:45
В России задержали украинского консула Фото: (facebook.com/FsbCsn)
Автор: РБК-Украина

Украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

Об этом сообщают РИА Новости.

Украинского дипломата подозревают в получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Напомним, вчера Российская Федерация приняла решение выслать пять польских дипломатов.

Также Россия решила зеркально ответить на высылку из США десяти российских дипломатов и отправить в Содененные Штаты десять американских дипломатических сотрудников.

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