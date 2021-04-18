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Боевики на Донбассе обстреляли с минометов жилой сектор

Новина українською → Украина, Воскресенье 18 апреля 2021 00:45
Боевики на Донбассе обстреляли с минометов жилой сектор Фото: боевики обстреляли жилой сектор (скриншрот facebook.com/10brygada)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор с минометов. Пострадало два дома в Зайцево (Жованка).

Об этом сообщает 10-я горно-штурмовая бригада в Facebook.

Инцидент произошел 17 апреля после 18.00 часов. Боевики обстреляли жилой сектор в Зайцево из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В результате две мины прилетели к жилым домам по улице Журавского 23 и 24.

Украинские военные сообщают, что никаких военных объектов у этих жилых домов нет, как и самих военнослужащих. То есть боевики целенаправленно целились по жилому сектору, что могло привести к гибели мирного населения.

На кадрах, опубликованных в сети, видна большая воронка в саду одного из частных дворов. Также осколками побило забор и деревья.

Самим хозяева дома не пострадали - им удалось вовремя укрыться от обстрела в погребе.

Напомним, боевики на Донбассе пять раз нарушили тишину. В результате был ранен украинский военный.

Ранее сообщалось, что представители от ЕС планируют поездку на Донбасс. Цель поездки - урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.

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