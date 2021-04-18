Боевики на Донбассе обстреляли с минометов жилой сектор
Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор с минометов. Пострадало два дома в Зайцево (Жованка).
Об этом сообщает 10-я горно-штурмовая бригада в Facebook.
Инцидент произошел 17 апреля после 18.00 часов. Боевики обстреляли жилой сектор в Зайцево из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В результате две мины прилетели к жилым домам по улице Журавского 23 и 24.
Украинские военные сообщают, что никаких военных объектов у этих жилых домов нет, как и самих военнослужащих. То есть боевики целенаправленно целились по жилому сектору, что могло привести к гибели мирного населения.
На кадрах, опубликованных в сети, видна большая воронка в саду одного из частных дворов. Также осколками побило забор и деревья.
Самим хозяева дома не пострадали - им удалось вовремя укрыться от обстрела в погребе.
Напомним, боевики на Донбассе пять раз нарушили тишину. В результате был ранен украинский военный.
Ранее сообщалось, что представители от ЕС планируют поездку на Донбасс. Цель поездки - урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.