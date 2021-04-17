"Динамо" обыграло "Шахтер" и приблизилось к чемпионству

Киевское "Динамо" в 22-м туре Украинской Премьер-лиги обыграло в принципиальном противостоянии донецкий "Шахтер". Единственный гол с пенальти забил Карлос Де Пена.

Исход поединка решился в середине первого тайма. Андриевский вошел в штрафную и в борьбе с Антонио упал на газон. Судья встречи Екатерина Монзуль указала на "точку". VAR решение не изменил. Де Пена вызвался бить пенальти и послал мяч точно в угол. Трубин был близок, чтобы отбить мяч, но немного не дотянулся - 0:1.

Во второй половине "горняки" особых моментов для того, чтобы сравнять счет в матче не имели.

В итоге победа "Динамо" позволила оторваться от "Шахтера" в турнирной таблице на 10 очков за 4 тура до конца. Чемпионство киевляне могут оформить уже в следующем туре, если выиграют у "Ингульца".

Напомним, ранее сегодня полтавская "Ворскла" дома обыграла "Зарю" 4:2. Хет-трик в матче оформил Владислав Кулач. Победа позволила полтавчанам подобраться на расстояние одного очка к "Заре", которая идет третьей.