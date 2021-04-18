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Папа Римский призвал предотвратить рост напряженности на Донбассе

Новина українською → Ватикан, Воскресенье 18 апреля 2021 13:52
Папа Римский призвал предотвратить рост напряженности на Донбассе Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)
Автор: Дмитрий Левицкий

Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе. Он призвал предотвратить рост напряженности на Востоке Украины.

Об этом шла речь на его воскресной проповеди, передает Vatican News.

Понтифик отметил, что с тревогой следит за событиями, которые разворачиваются на Донбассе, где "в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня".

"Пожалуйста, настойчиво прошу предотвратить рост напряженности, чтобы, наоборот, осуществлялись жесты, способные поддерживать взаимное доверие и содействовать примирению и миру, которые очень нужны и очень желательны", - заявил он.

Папа Римский выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и призвал помолиться за местное население.

Напомним, вчера пророссийские боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранив при этом украинского военного.

Кроме того, оккупанты вчера обстреляли жилые районы населенного пункта на Донбассе. Мирное население попало под обстрел из минометов.

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