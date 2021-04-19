В Росії затримали українського консула, а в Чорне море зайшли 15 російських військових кораблів: новини за вихідні

В Росії затримали українського консула Олександра Сосонюка, в Чорне море зайшли 15 російських військових кораблів, королівська сім'я простилася з принцом Філіпом. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 17-18 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

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У Росії затримали українського консула

Український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Український дипломат нібито хотів купити закриті бази даних.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що затримання Сосонюка було фактично нападом. Російська Федерація зробила Сосонюку припис про необхідність покинути Росію до 21 квітня включно. У свою чергу Україна дзеркально висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.

Помер видатний українець Володимир Яворівський, письменник і політик

Помер знаменитий український письменник і громадсько-політичний діяч Володимир Яворівський. Шевченківський лауреат пішов з життя на 79-му році життя.

Скорботну новину 17 квітня повідомив письменник Василь Шкляр у Facebook з посиланням на дочку Володимира Олександровича Лесю.

Лікарі кажуть про критичний стан Навального: "помре протягом найближчих днів"

Олексій Навальний, який оголосив голодування у в'язниці, може зовсім скоро померти, якщо його не почнуть терміново лікувати професійні лікарі. Про це у своєму Twitter-акаунті розповіла прес-секретар російського опозиціонера Кіра Ярмиш, посилаючись на заяву відомого лікаря Олександра Полупана.

Судячи з усього, у Навального ризик відмови нирок, а також зупинки роботи серця.

Єлизавета II в жалобі, Гаррі з Вільямом порізно: як королівська родина простилася з Філіпом (фото)

У Віндзорі відбулася церемонія похорону принца Філіпа, герцога Единбурзького. Королева Великої Британії Єлизавета II в траурному вбранні прибула на процесію, щоб попрощатися зі своїм чоловіком, який помер минулої п'ятниці, не доживши до свого сторіччя всього пару місяців.

З’явилися фотографії з церемонії.

"Динамо" обіграло "Шахтар" і наблизилося до чемпіонства

Київське "Динамо" у 22-му турі Української Прем'єр-ліги обіграло в принциповому протистоянні донецький "Шахтар". Єдиний гол з пенальті забив Карлос Де Піна.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Дощі з грозами: на Україну насувається негода

Синоптики дали невтішний прогноз погоди на п'ять днів. З завтрашнього дня, 19 квітня, погода почне псуватися в західних областях країни. Після чого дощі з грозами охоплять всю територію України.