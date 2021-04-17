Украина в ответ высылает старшего дипломата посольства РФ

Украина выразила решительный протест в связи с задержанием и высылкой Сосонюка, а также исключила выдвинутые ему обвинения. При этом в МИД заявили, что действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 года. В Киеве считают, что такие действия Москвы еще раз подтверждают "избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".

"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - заявили в МИД.