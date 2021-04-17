Задержание украинского консула в РФ: Сосонюк должен покинуть Россию до 22 апреля
Российская Федерация официально заявила о высылке украинского консула Александра Сосонюка, который вчера был задержан в Санкт-Петербурге. Консул должен покинуть территорию РФ до 22 апреля.
Также в МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.
"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля с.г", - заявили в МИД.
Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержало украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически нападение.
Также РБК-Украина писало, что Украина готовит ответ из-за задержания консула в РФ.