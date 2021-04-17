ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия создала реальную угрозу для Европы, - министр обороны Германии

Новина українською → Берлин, Суббота 17 апреля 2021 22:37
Россия создала реальную угрозу для Европы, - министр обороны Германии Фото: министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия создала "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы. Такое заявление министр обороны Германии сделала на фоне стягивания российский войск к украинским границам.

Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

"Российское оружие и военные действия в центре Европы создали реальные угрозы", - заявила Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, стягивание войск РФ к украинской границе было направлено не на то, чтобы внушить доверие, а чтобы "спровоцировать реакцию".

Отметим, вчера в Париже состоялись переговоры лидеров Украины, Франции и Германии - Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. По итогу переговоров По итогу переговоров Зеленский, Макрон и Меркель призвали Россию отвести войска от границы Украины и Крыма.

Ранее Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в провокациях из-за наращивания войск возле Украины.

Также РБК-Украина писало, что в штабе операции Объединенных сил заявили, что сейчас нет признаков подготовки России к наступлению. Пока РФ лишь демонстрирует силу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Германия Европа безопасность агрессия РФ
NEWS
Россия не хочет мира и делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги, - Кравчук
Россия не хочет мира и делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги, - Кравчук
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса