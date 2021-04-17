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В Черное море зашли 15 российских военных кораблей 

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 14:16
В Черное море зашли 15 российских военных кораблей  Фото: РФ направила в Черное море 15 кораблей (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Всего туда направили 15 кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Среди кораблей - три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Отмечается, что корабли переходят в Черное море "в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения".

"После выхода из Керченского пролива корабли направились в назначенный район согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что суда примут участие в зачетных морских учениях.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов РФ перебрасывают из Каспийского в Черное море.

РБК-Украина писало, что 15 апреля стало известно, что Россия закроет часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. Акватория будет закрыта со следующей недели до октября 2021 года. В Украине назвали такие действия России грубейшим нарушением международного права.

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