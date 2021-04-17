В Черное море зашли 15 российских военных кораблей
Отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Всего туда направили 15 кораблей.
Среди кораблей - три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Отмечается, что корабли переходят в Черное море "в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения".
"После выхода из Керченского пролива корабли направились в назначенный район согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ утверждают, что суда примут участие в зачетных морских учениях.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов РФ перебрасывают из Каспийского в Черное море.
РБК-Украина писало, что 15 апреля стало известно, что Россия закроет часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. Акватория будет закрыта со следующей недели до октября 2021 года. В Украине назвали такие действия России грубейшим нарушением международного права.