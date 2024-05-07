Росія втратила катер "Мангуст", а Україна отримала нові ракети до Patriot: новини за 6 травня

Війна Росії проти України: останні новини

ГУР дроном Magura V5 вразило швидкісний катер окупантів у Криму

Головне управління розвідки уразило швидкісний катер "Мангуст" російських загарбників в тимчасово окупованому Криму. Для атаки був застосований морський дрон Magura V5.

В розвідці підтвердили, що під час операції підрозділ ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників.

"Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму", - йдеться в описі під відео.

Україна вже отримала від союзників ракети до Patriot, - міністр оборони Іспанії

Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.

Про те що Україна отримали ракети до ППО міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі, де проходять підготовку українські бійці.

"Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від Росії", - пояснила вона.

За її словами, всі повинні чітко усвідомлювати, що Україна - це країна, яка зазнала вторгнення з боку Путіна, який чинить великі масові вбивства і не має наміру встановлювати жодних обмежень.

Україна не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом РФ, - МЗС

Церемонія інавгурації Володимира Путіна на посаду президента РФ є способом створити світу та росіянам ілюзію законності майже довічного його перебування при владі.

В українському МЗС заявили, що під час так званих президентських виборів у Росії було порушено положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин.

"Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації", - заявили в МЗС України.

Єврокомісія представила 14-й пакет санкцій проти РФ. ЗМІ розповіли, що до нього увійшло

Європейська комісія направила членам Євросоюзу проект 14-го пакета санкцій проти Росії. До нього увійдуть, зокрема, обмеження на імпорт СПГ.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія пропонує обмежити імпорт скрапленого газу з Росії, але не планує вводити повне ембарго щодо нього. Йдеться про заборону перевалки російського СПГ у європейських портах, звідки він надалі відправляється по всьому світу.

Видання зазначає, що Бельгія та її порт Зебрюгге є лідерами в цій сфері, але також Франція та Іспанія входять до числа найбільших одержувачів російського СПГ. Заборона на імпорт торкнеться і тих терміналів ЄС, які не є частиною європейської газової мережі.

Єврокомісія пропонує заборонити роботу в ЄС транспортним компаніям, які хоча б на чверть належать росіянам. Також ЄК підготувала список із понад 50 компаній за межами ЄС, які допомагають Росії отримувати важливі компоненти в обхід санкцій. Йдеться про компанії з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану.

Фронт, виробництво зброї і не тільки. Зеленський провів засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський, вчора, 6 травня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорювалося постачання і виробництво озброєнь.

Першим на засіданні Ставки обговорювали питання фронту, президент заслухав доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського.

"Він був на передовій, безпосередньо в бригадах. Доповів про ключові виклики і потреби. Готуємося", - сказав Зеленський.

Також була також доповідь про власне виробництво зброї та комплектацію українських бригад. Президент заявив, що робиться все, щоб дати більше зброї для українських воїнів.

"Окремо обговорили постачання від партнерів: строки постачання і можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. Реальне. Фактичне. За політичними рішеннями має бути реальна логістика - реальне отримання зброї нашими воїнами", - додав президент.

Глава Міноборони Нідерландів розповіла, коли країна почне передавати Україні F-16

Нідерланди почнуть передавати Україні винищувачі F-16 вже цієї осені. Це станеться слідом за Данією.

"У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків", - сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За словами міністра оборони, зараз українські воїни проходять навчання в Данії, США та інших країнах. Уже влітку Данія повинна буде поставити перші літаки в Україну, якщо цьому нічого не завадить.

"І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16. Тож після літа і далі їх будуть партіями перекидати в Україну", - сказав Кайса Оллонгрен.

"Безвідповідальна риторика". Пентагон відреагував на майбутні ядерні навчання РФ

Плани Росії провести ядерні навчання є ще одним прикладом безвідповідальної риторики Кремля.

За словами Пентагону Пета Райдера, США не спостерігають змін "у стратегічній силовій позиції" Росії після того, як Москва анонсувала навчання щодо застосування тактичної ядерної зброї.

"Це приклад безвідповідальної риторики, яку ми бачили у Росії в минулому", - додав Райдер.

Україна за крок до запрошення до НАТО, - Шмигаль

Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки на членство на наступному саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні.

"Наша армія працює відповідно до стандартів НАТО", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

При цьому прем'єр заявив, що Київ провів "усі необхідні реформи, і тепер ми за крок від запрошення".

Кулеба закликав ЄС до спільного оборонно-промислового комплексу

Якщо Європа бажає зберегти мир, вона повинна перейти до промисловості воєнного часу, що допоможе стримати російську агресію.

Під час звернення на форумі оборонних індустрій Україна-ЄС, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що агресію з боку Російської Федерації можна зупинити лише за допомогою переважаючої оборонної потужності. Останнє можна досягти завдяки спільному нарощуванню оборонної промисловості.

"Якщо ми хочемо зберегти мир в Європі, ми повинні перейти до європейської економіки та промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію Росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати існуючі проблеми”, - заявив Кулеба.