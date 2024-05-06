ua en ru
Пн, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна за крок до запрошення до НАТО, - Шмигаль

Понеділок 06 травня 2024 11:17
UA EN RU
Україна за крок до запрошення до НАТО, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки на членство на наступному саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

"Наша армія працює відповідно до стандартів НАТО", - заявив він.

При цьому прем'єр заявив, що Київ провів "усі необхідні реформи, і тепер ми за крок від запрошення".

Вступ України до НАТО

Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року, через сім місяців після вторгнення Росії. Водночас у заявці йшлося, що Київ хоче прискореної процедури вступу до альянсу без так званого Плану дій щодо членства в НАТО.

При цьому нещодавно президент Володимир Зеленський говорив, що Київ уже готується до майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу.

Зі свого боку віцепрем'єрка України Ольга Стефанишина заявляла, що проти офіційного запрошення Києва до альянсу виступають Вашингтон і Берлін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Денис Шмигаль
NEWS
Проблеми зі світлом, водою і транспортом: які наслідки атаки на Суми та область
Проблеми зі світлом, водою і транспортом: які наслідки атаки на Суми та область
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках