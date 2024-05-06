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Окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків суден у Севастопольській бухті (відео)

Севастополь , Понеділок 06 травня 2024 09:14
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Окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків суден у Севастопольській бухті (відео) Фото: окупанти притоплюють баржі у Севастопольській бухті для захисту суден (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На вході в Севастопольську бухту російські військові встановлюють додаткові баржі для захисту від українських морських дронів. Це видно із даних супутникових знімків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Кримського вітру".

Як зазначають у моніторинговій групі, перші дві баржі були притоплені там із 5 до 10 квітня. Таким чином Чорноморський флот РФ намагається захистити судна, що залишилися.

Також у повідомленні нагадують, що всі носії крилатих ракет "Калібр" та інші значущі кораблі Чорноморський флот перевів на військово-морську базу в Новоросійськ, та зауважили, що українські морські дрони дістають і туди.

Росіяни притоплюють баржі для захисту свого флоту

Нагадаємо, що російські війська використовують дану тактику на постійній основі ще з початку війни проти України у 2014 році. Надто - після посилення ударів українськими дронами по суднах Чорноморського флоту впродовж повномасштабної агресії РФ.

Так, напочатку квітня стало відомо, що військовий флот РФ намагається захистити флот затонулими баржами.

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Севастополь Чорноморський флот Війна Росії проти України
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