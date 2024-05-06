Окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків суден у Севастопольській бухті (відео)
На вході в Севастопольську бухту російські військові встановлюють додаткові баржі для захисту від українських морських дронів. Це видно із даних супутникових знімків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Кримського вітру".
Як зазначають у моніторинговій групі, перші дві баржі були притоплені там із 5 до 10 квітня. Таким чином Чорноморський флот РФ намагається захистити судна, що залишилися.
Також у повідомленні нагадують, що всі носії крилатих ракет "Калібр" та інші значущі кораблі Чорноморський флот перевів на військово-морську базу в Новоросійськ, та зауважили, що українські морські дрони дістають і туди.
Росіяни притоплюють баржі для захисту свого флоту
Нагадаємо, що російські війська використовують дану тактику на постійній основі ще з початку війни проти України у 2014 році. Надто - після посилення ударів українськими дронами по суднах Чорноморського флоту впродовж повномасштабної агресії РФ.
Так, напочатку квітня стало відомо, що військовий флот РФ намагається захистити флот затонулими баржами.
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