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Україна вже отримала від союзників ракети до Patriot, - міністр оборони Іспанії

Понеділок 06 травня 2024 16:58
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Україна вже отримала від союзників ракети до Patriot, - міністр оборони Іспанії Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Про те що Україна отримали ракети до ППО Роблес розповіла під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі, де проходять підготовку українські бійці.

"Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від Росії", - пояснила вона.

За її словами, всі повинні чітко усвідомлювати, що Україна - це країна, яка зазнала вторгнення з боку Путіна, який чинить великі масові вбивства і не має наміру встановлювати жодних обмежень.

Patriot для України

На початку весни цього року Росія посилила масштабні обстріли України. Це призвело до виснаження систем ППО та нестачі ракет для них.

Однак під час останнього засіданні у форматі "Рамштайн" низка країн повідомили що передадуть Україні ракети до ППО - серед них була і Іспанія.

Окрім цього влада Німеччина погодилась передати Україні ще одну систему ППО Patriot для захисту від російських обстрілів.

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