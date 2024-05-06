ГУР дроном Magura V5 вразило швидкісний катер окупантів у Криму, - джерела

Головне управління розвідки уразило швидкісний катер російських загарбників в тимчасово окупованому Криму. Для атаки був застосований морський дрон Magura V5.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

Нагадаємо, що після тривалої перерви у Криму загарбники пожалілися на атаку морських дронів. Окупанти кажуть, що цієї ночі біля західного узбережжя півострова їм нібито вдалося "знищити" знищено до 5 безекіпажних катерів, які, мовляв "належать ЗСУ". Що цікаво, що ворог також підтвердив інформацію про те, що атака була в районі населеного пункту Чорноморське.

Співрозмовники додають, що за успішною операцією з враження швидкісного катера російських військ морським стоїть ГУР МО.

Як розповіли виданню джерела, атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька (район Чорноморське) в ніч на 6 травня.

Нагадаємо, що на рахунку морських безекіпажних дронів Magura V5 вже не один потоплений російський корабель. Завдяки ним вже вдалося знищити: розвідувальний корабель "Іван Хурс", ракетний катер "Івановець", великий десантний корабель "Цезарь Куніков", патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" та пошкодити інші судна Чорноморського флоту РФ.

Детальніше про цей дрон читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Magura V5 в дії. Скільки кораблів РФ вже потопив український дрон".

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