ua en ru
Пн, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ГУР дроном Magura V5 вразило швидкісний катер окупантів у Криму, - джерела

Понеділок 06 травня 2024 09:54
UA EN RU
ГУР дроном Magura V5 вразило швидкісний катер окупантів у Криму, - джерела Фото: дрон Magura V5 V5 атакував російський катер у Криму (кадр відео)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Головне управління розвідки уразило швидкісний катер російських загарбників в тимчасово окупованому Криму. Для атаки був застосований морський дрон Magura V5.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

Як розповіли виданню джерела, атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька (район Чорноморське) в ніч на 6 травня.

Співрозмовники додають, що за успішною операцією з враження швидкісного катера російських військ морським стоїть ГУР МО.

Нічна атака дронів на Крим

Нагадаємо, що після тривалої перерви у Криму загарбники пожалілися на атаку морських дронів. Окупанти кажуть, що цієї ночі біля західного узбережжя півострова їм нібито вдалося "знищити" знищено до 5 безекіпажних катерів, які, мовляв "належать ЗСУ". Що цікаво, що ворог також підтвердив інформацію про те, що атака була в районі населеного пункту Чорноморське.

ГУР дроном Magura V5 вразило швидкісний катер окупантів у Криму, - джерела

Фото: Чорноморське в окупованому Криму (мапа deepstate)

Попередні атаки дронів Magura V5 на кораблі РФ в Криму

Нагадаємо, що на рахунку морських безекіпажних дронів Magura V5 вже не один потоплений російський корабель. Завдяки ним вже вдалося знищити: розвідувальний корабель "Іван Хурс", ракетний катер "Івановець", великий десантний корабель "Цезарь Куніков", патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" та пошкодити інші судна Чорноморського флоту РФ.

Детальніше про цей дрон читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Magura V5 в дії. Скільки кораблів РФ вже потопив український дрон".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим ГУР Атака дронів
NEWS
Проблеми зі світлом, водою і транспортом: які наслідки атаки на Суми та область
Проблеми зі світлом, водою і транспортом: які наслідки атаки на Суми та область
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках