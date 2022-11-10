Росія оголосила "вихід" з Херсону та загибель Стремоусова: новини за 9 листопада

Вчора, 9 листопада 2022 року, російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра. А так званий "заступник губернатора Херсонської області" Кирило Стремоусов загинув у ДТП.

Війна Росії проти України: останні новини

Командування РФ вирішило відвести війська на лівий берег

Російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра.

"Найбільш доцільним варіантом є організація оборони по бар'єрному рубежу річки Дніпро... по лівому її берегу", - сказав командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін.

Суровікін заявив, що рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, але воно допоможе зберегти боєздатність угруповань військ.

За його словами, маневр окупаційних військ буде здійснено в найближчі терміни, і з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

РосЗМІ заявляють про смерть колаборанта Стремоусова

Так званий "заступник губернатора Херсонської області" Кирило Стремоусов загинув у ДТП.

Смерть Стремоусова підтвердив "тво глави Херсонської області" Володимир Сальдо.

"Мені дуже важко говорити про те, що сьогодні загинув Кирило Стремоусов, він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП", - заявив він у своєму відеозверненні.

ЗСУ встановили прапор у Калинівському Херсонської області

Українські військові встановили прапор України у селі Калинівське, що у Херсонській області.

"9-те листопада, один із самих важких днів, але самий гарний заходів сонця", - йдеться у заяві.

Єврокомісія озвучила пропозицію про надання Україні 18 млрд євро макрофіну на 2023 рік

Європейська комісія представила пропозицію щодо надання Україні макрофіну у розмірі 18 млрд євро в наступному році. Це допоможе покрити частину дефіциту бюджету.

"Дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність нашої держави та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги. Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У Кремлі анонсували поїздку Путіна на окупований Донбас

Президент РФ Володимир Путін може поїхати на окупований Донбас. Конкретних термінів поки не називають.

"Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає", - каже прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Зазначимо, сьогодні в російських ЗМІ ширилася інформація про те, що Пєсков нібито відвідав окупований Луганськ та сьогодні вночі повернувся до РФ. Повідомлялося, що речник Путіна нібито "проводив навчання для пресслужб та ЗМІ".

У Зеленського готують скорочення міністерств, але є нюанс

Офіс президента та Кабінет міністрів готують план оптимізації державного управління. У ході цієї реформи очікується скорочення міністерств та кількість співробітників держапарату.

За інформацією видання, у вівторок увечері, 8 листопада, на Банковій відбулася нарада за участю президента, прем'єр-міністра та інших урядовців, де обговорювався один з варіантів нової моделі Кабінету міністрів. У ЗМІ раніше з'явилася інформація, що з 20 відомств може залишитися 14, деякі з них об'єднають, а деякі ліквідують.

"Поки йде до завершення процес функціонального дослідження міністерств. Їхня кількість та варіанти об'єднання ще можуть змінюватися кілька разів. Учора обговорювався один з варіантів, але він, напевно, далеко не останній", - пояснило джерело.

Генерал Ходжес назвав ціль США в разі ядерного удару РФ по Україні

Якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, то в справу вступлять США. Після чого буде знищено більшу частину військових можливостей росіян.

"Президент США Джо Байден вже заявляв, що якщо Росія припуститься страшної помилки й застосує зброю масового знищення, то наслідки для неї будуть катастрофічні", - зазначив генерал Бен Ходжес.

Росія втратила половину своїх танків в Україні, - Пентагон

Росія, ймовірно, втратила половину своїх основних бойових танків у війні проти України та використала більшу частину своєї високоточної зброї. Що стало великим стратегічним провалом Кремля.

"Путін зазнав невдачі... Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була", - заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль журналістам.

Він підкреслив, що РФ зазнала десятків тисяч втрат з початку війни в лютому, що "на порядки" більше, ніж Радянський Союз в Афганістані.

"Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії... Понад 80% їх сухопутних військ загрузли в Україні. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів, а санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того, як це було до війни", - розповів Каль.

Перший візит в історії України. Глава МЗС прибув до Камбоджі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Камбоджі. Це перший в історії візит українського міністра до цієї країни.

Кулеба прибув до Пномпеня, столиці Камбоджі. Він візьме участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Крім того, глава МЗС та прем'єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен провели особисту зустріч. Кулеба був першим іноземним гостем, який привітав прем'єра з днем незалежності Камбоджі, який відзначається сьогодні.

Прогноз погоди на сьогодні

У четвер, в Україні буде тепло та сонячно. На дощі очікувати не доводиться, окрім західних областей.

"10 листопада красива тепла погода в Україні триватиме. І завтра буде привід порадіти сонцю чи просто сухій погоді. І лише в західних областях атмосферний фронт організує звичну осінню погоді - хмарно та часом дощі", - розповіла вона.

За словами синоптика, температура повітря в Україні протягом дня четверга коливатиметься в межах +9...+14 градусів.

"У Києві 10 листопада буде без дощу, близько +10 градусів - хороша погода", - додала синоптик Наталка Діденко.