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Ракети для IRIS-T та бронемашини: Німеччина показала список військової допомоги Україні

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Берлін, Середа 09 листопада 2022 14:43
Ракети для IRIS-T та бронемашини: Німеччина показала список військової допомоги Україні Фото: Німеччина показала список військової допомоги Україні (twitter.com)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина у рамках нового пакету військової допомоги передала українським бійцям додаткову партію ракет до системи ППО IRIS-T SLM. До нього також увійшли й бронемашини Dingo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

Список

Як повідомляє влада Німеччини, до нових постачань увійшли:

  • ракети для системи SLM Iris-T,
  • 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом,
  • 18 датчиків захисту від дронів і перешкод (з них 14 раніше поставлені),
  • 18 розвідувальних безпілотників,
  • 5 тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh,
  • 3 навантажувачі (2 з них поставлені раніше)

Крім того, німецький уряд опублікував і список того, що готується до передачі в Україну, а саме:

  • ракети для системи SLM Iris-T,
  • 42 танкових трали для розмінування;
  • 4 мобільних/захищених системи розмінування;
  • 4 мобільних/захищених та дистанційно керованих системи розмінування;
  • 5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).

"З міркувань безпеки уряд утримується від надання додаткових деталей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться ця передача", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, що 11 жовтня, Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM), яка значно посилила захист українського неба.

Додамо, також нещодавно Німеччина передала нашій країні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню MARS II.

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