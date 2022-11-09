Воював проти України ще з 2014 року. Бойовика "ДНР" засудили до 10 років ув'язнення
Мешканець окупованої Макіївки (Донецька область) вступив до лав "ДНР" ще у 2014 році. Вже у серпні цього року його захопили у полон та засудили до 10 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"В жовтні 2014 року мешканець м. Макіївки вступив до лав не передбаченого законом збройного формування "Б-2" "КСОВД" "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Слідчі повідомляють, що він обійняв посаду "командира знаряддя", а потім "служив" заряджаючим номеру розрахунку мінометної батареї. За понад 8 років засуджений з позивним "Лёва" змінив 4 місця "роботи" і весь цей час активно брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, залучених у проведенні антитерористичної операції.
"На початку березня 2022 року його мобілізували та направили воювати до м. Маріуполя, де він отримав поранення. Після лікування засуджений продовжив брати участь у бойових діях у Донецькій області", - додали у прокуратурі.
Вже у серпні цього року бойовика затримали українські військовослужбовці. Його судили за наступними статтями:
- Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- Створення терористичної групи чи терористичної організації;
- Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
Вироком Жовтневого райсуду м. Дніпропетровська засудженому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що бойовика, який вступив у так звану "народну міліцію "ЛНР" і воював проти України, засудили до 8 років колонії.
Раніше суд засудив до 15 років мешканку Миколаєва, яка за завданням спецслужб РФ добровільно у квітні та травні 2022 року збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ.
Ще п’ятьох учасників терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" було засуджено до позбавлення волі. Четверо із них отримали по 13 років тюрми, ще один - 10.
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