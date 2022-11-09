Число постраждалих через війну дітей зросло: нові дані

Більше ніж 1258 дітей постраждали в Україні через війну. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Так, стало відомо, що 24 квітня внаслідок обстрілу ворогом с. Веселе Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.

"Станом на ранок 9 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 828", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомлялося, у вівторок, 8 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки було поранено дитину.

Нагадаємо, за вівторок, 8 листопада, стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами в Донецькій області. Ще 11 людей отримали поранення.

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