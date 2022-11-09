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Число постраждалих через війну дітей зросло: нові дані

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Україна, Середа 09 листопада 2022 10:05
Число постраждалих через війну дітей зросло: нові дані Фото: число постраждалих через війну дітей зросло (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Більше ніж 1258 дітей постраждали в Україні через війну. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 9 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 828", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 421;
  • Харківській - 263;
  • Київській - 116;
  • Миколаївській - 77;
  • Запорізькій - 70;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 64;
  • Херсонській - 58;
  • Дніпропетровській - 31.

Так, стало відомо, що 24 квітня внаслідок обстрілу ворогом с. Веселе Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.

Крім того, як повідомлялося, у вівторок, 8 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки було поранено дитину.

Нагадаємо, за вівторок, 8 листопада, стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами в Донецькій області. Ще 11 людей отримали поранення.

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