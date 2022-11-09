У Кремлі анонсували поїздку Путіна на окупований Донбас

Президент РФ Володимир Путін може поїхати на окупований Донбас. Конкретних термінів поки не називають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує ТАСС.

"Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає", - каже Пєсков.

Зазначимо, сьогодні в російських ЗМІ ширилася інформація про те, що Пєсков нібито відвідав окупований Луганськ та сьогодні вночі повернувся до РФ. Повідомлялося, що речник Путіна нібито "проводив навчання для пресслужб та ЗМІ".

Нагадаємо, до цього пропагандистські російські медіа ширили повідомлення про те, що нібито міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав командний пункт Об'єднаного угруповання російських військ на Донбасі та "інспектував" генерала Сергія Суровікіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.