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РосЗМІ заявляють про смерть колаборанта Стремоусова

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Середа 09 листопада 2022 15:23
РосЗМІ заявляють про смерть колаборанта Стремоусова Фото: Кирило Стремоусов (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Так званий "заступник губернатора Херсонської області" Кирило Стремоусов загинув у ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Readovka.

Більш детальні обставини смерті колаборанта видання не повідомляє.

Інформацію про смерть Стремоусова також підтверджує RT з посиланням на "джерело в силових структурах". Про його загибель пише і прес-служба "адміністрації" Херсонської області.

Зазначимо, що СБУ та Офіс генпрокурора ще наприкінці вересня повідомили Стремоусову про підозру у колаборціонізмі.

Правоохоронці встановили, що він за підтримки збройних формувань РФ та представників держави-агресора провів низку заходів щодо підготовки та організації проведення незаконного референдуму.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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