ЗСУ знищили ще 780 окупантів за добу: нові втрати росіян

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 789 окупантів. Загалом Росія втратила в Україні від початку повномасштабної агресії вже 77950 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 77950 (+780) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2801 (+15) од,

бойових броньованих машин - 5666 (+12) од,

артилерійських систем - 1802 (+11) од,

РСЗВ - 393 (+2) од,

засоби ППО - 205 (+2) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4227 (+11) од,

спеціальна техніка - 159 (+0).

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські десантники на Донбасі збили російський безпілотник "Орлан-10".

Також стало відомо, що під Запоріжжям ЗСУ вдарили по позиції окупантів, ворог зазнав великих втрат.

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