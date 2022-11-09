Окупанти вдарили по одній з громад в Сумській області запалювальними снарядами

Фото: окупанти вдарили по одній із громад на Сумщині запалювальними снарядами (t.me/Zhyvytskyy)

У середу, 9 листопада, росіяни обстріляли Есманську громаду (Сумська область) запалювальними снарядами. Внаслідок атаки почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.