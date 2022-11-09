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Окупанти вдарили по одній з громад в Сумській області запалювальними снарядами

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Суми, Середа 09 листопада 2022 19:39
Окупанти вдарили по одній з громад в Сумській області запалювальними снарядами Фото: окупанти вдарили по одній із громад на Сумщині запалювальними снарядами (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

У середу, 9 листопада, росіяни обстріляли Есманську громаду (Сумська область) запалювальними снарядами. Внаслідок атаки почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, росіяни 20 разів ударили по одному з прикордонних сіл за допомогою ракетних систем залпового вогню.

Снаряди росіян (t.me/Zhyvytskyy)

"Внаслідок цього обстрілу спалахнуло поле з кукурудзою. Люди, на щастя, не постраждали. Подробиці щодо пошкоджень уточнюються", - додав Живицький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові у вівторок, 8 листопада, випустили прикордонними районами Сумської області 59 мін і снарядів.

Також ми писали, що 7 листопада російські військові п'ять разів обстріляли прикордонні райони Сумської області.

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