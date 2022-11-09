У Мелітополі кадировець вистрілив пацієнтові лікарні в обличчя

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "кадирівець" вистрілив в обличчя пацієнту прямо у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Мер додав, що тільки завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати.

"На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя", - розповів Федоров.

За його словами, у міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів.

Як повідомлялося, поранених окупантів звозять у тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області, але там не вистачає лікарів, тож росіяни стягують туди своїх медиків.

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