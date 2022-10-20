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РФ перекидає до Білорусі на аеродром комплекси С-300 та іншу техніку (фото)

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Четвер 20 жовтня 2022 15:26
РФ перекидає до Білорусі на аеродром комплекси С-300 та іншу техніку (фото) Фото: Росія перекидає війська до Білорусі на аеродром Зябрівка (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В останній місяць війська РФ активно модернізують військовий аеродром у Зябрівці під Гомелем у Білорусі, куди прибувають російські війська. Буквально за місяць там з'явилося кілька піщаних насипів, будівельні роботи продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Насправді російська військова техніка і жива сила прибули до Зябрівки півтора тижні тому. Росіяни живуть там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до авіабази закритий, як і раніше. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки та людей", - зазначило джерело в Гомельському районі.

РФ перекидає до Білорусі на аеродром комплекси С-300 та іншу техніку (фото) Зважаючи на фото, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи. Причому пісок не привозять ззовні, а беруть із кар'єрів на аеродромі.

Подібні споруди у вигляді насипів можна побачити, наприклад, в/ч 1146 зенітно-ракетного полку, що виконує завдання з охорони Островецькій АЕС. Там на насипах встановлені станції радіолокації, які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.

РФ перекидає до Білорусі на аеродром комплекси С-300 та іншу техніку (фото) На супутниковому знімку видно, що на території аеродрому у Зябравці збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, бачимо наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

РФ перекидає до Білорусі на аеродром комплекси С-300 та іншу техніку (фото)

Сьогодні стало відомо, що українські військові не відкидають повторного нападу окупантів з Білорусі Але метою у цьому випадку буде не Київ.

Також ми писали, що російська ПВК "Вагнера" через загрозу "кадрового голоду" почала терміново проводити підготовку нових в'язнів для відправлення на війну проти України.

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