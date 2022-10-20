Ліз Трасс подала у відставку з посади прем'єра Британії

Ліз Трасс, під час виступу на Даунінг-стріт, оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Я усвідомлюю... що, враховуючи ситуацію, я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія", - заявила Трасс.

Вибори нового прем'єр-міністра Британії відбудуться вже наступного тижня.

За слова Трасс, вона зустрілась з головою Комітету Гремом Бреді та домовилась про дату наступних виборів. Також вона відзначила, що очолюватиме посаду прем'єра, поки країна не обере наступника.

Зазначається, що проблеми для Трасс почались після того, як перший канцлер Квасі Квартенг "налякав" фінансові ринки запропонованим мінібюджетом ще наприкінці вересня. Після цього занепокоєння консерваторів переросло у гнів всередині парламентської партії.