Ввели патрулювання. У Полтаві підприємцям можуть відключати світло

У Полтаві підприємцям відключать електроенергію, якщо вони не вимикатимуть зовнішнє освітлення. У місті вже ввели патрулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Полтави Олександра Мамая в Telegram .

За його словами, сьогодні, 20 жовтня, о 15:00 вулиці міста почала патрулювати інспекція з благоустрою спільно зі співробітниками поліції.

"Підприємці, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на розпорядження та рекомендації, будуть відключені від електропостачання", - попередив Мамай.

Він також зазначив, що такі заходи є крайніми і розуміння намагатимуться досягти за допомогою переговорів.