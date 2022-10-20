Ввели патрулювання. У Полтаві підприємцям можуть відключати світло
У Полтаві підприємцям відключать електроенергію, якщо вони не вимикатимуть зовнішнє освітлення. У місті вже ввели патрулювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Полтави Олександра Мамая в Telegram.
За його словами, сьогодні, 20 жовтня, о 15:00 вулиці міста почала патрулювати інспекція з благоустрою спільно зі співробітниками поліції.
"Підприємці, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на розпорядження та рекомендації, будуть відключені від електропостачання", - попередив Мамай.
Він також зазначив, що такі заходи є крайніми і розуміння намагатимуться досягти за допомогою переговорів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 20 жовтня у Полтавській області почалися віялові відключення електроенергії. Причиною цього стало різке збільшення рівня споживання.
Також ми писали, що мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей просять терміново знизити споживання електроенергії.
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