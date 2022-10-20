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Має вистачити на весь рік. США мають намір прийняти найбільший пакет допомоги Україні

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Вашингтон, Четвер 20 жовтня 2022 21:45
Має вистачити на весь рік. США мають намір прийняти найбільший пакет допомоги Україні Фото: США виділять Україні пакет допомоги на 50 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Конгресмени США мають намір виділити Україні великий пакет фінансової допомоги у розмірі 50 млрд доларів, якого вистачило б на весь наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

На тлі побоювань, що новий Конгрес може скептичніше ставитися до допомоги Україні, законодавці від обох партій розраховують прийняти найбільший пакет допомоги до січня наступного року.

"Цієї суми буде достатньо, щоб Україна пережила наступний рік", - сказав сенатор-республіканець, обізнаний із цього питання.

Новий пакет допомоги, який, швидше за все, буде частиною зведеного законопроекту про витрати, може становити приблизно 50 мільярдів доларів, повідомили помічники конгресмена та джерело, близьке до уряду України. Адміністрація Байдена ще не робила офіційного запиту на нове фінансування. Конгрес виділив Україні 65 мільярдів доларів з початку російського вторгнення.

Раніше повідомлялося, що республіканці погрожують скоротити допомогу Україні у разі перемоги у проміжних виборах США.

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