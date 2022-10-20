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У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 жовтня 2022 15:01
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ Фото: у Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі (facebook com mod mil ukr)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові не відкидають повторного нападу окупантів з Білорусі. Але метою у цьому випадку буде не Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Загроза відновлення ЗС Росії наступу на північному напрямку зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід біллорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн партнерів", - сказав він.

За його словами, на території Білорусі тривають заходи розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ, сил ЗС Росії на відповідних аеродромах та обєктах військової інфраструктури, у тому числі на тих, що передані під повний контроль РФ.

"В рамках зазначеного на території білорусі проводяться заходи з підготовки до прихованої мобілізації. Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів, розмістила на своїх аеродромах літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу "Калібр", - додав Громов.

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