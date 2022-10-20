Під Херсоном посилили пропускний режим та планують "орендувати" житло "евакуйованих"

Російські окупанти збільшили кількість блокпостів у Херсонській області після оголошення масової "евакуації" через нібито можливий "удар" українських військових в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram .

"Окупаційна влада збільшила кількість блокпостів і посилила контроль на вже існуючих", - розповів він.

Також за його інформацією, окупанти планують використовувати житло людей, які виїжджають.

"Для цього у всіх, хто "евакуюється", в обов'язковому порядку уточнюють адресу їх останнього місця проживання", - додав Соболевський.

"Евакуація" окупантів з Херсона та області

19 жовтня так званий "голова" Херсонської області Володимир Сальдо заявив про заборону в'їзду в Херсонський регіон в найближчі 7 днів через нібито "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС". Посилаючись на це місцевим мешканцям окупанти почали надсилати СМС-повідомлення про "евакуацію".

В Україні не виключили, що Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Російські окупанти можливо самі обстріляють місто та область, звинувативши в цьому ЗСУ. З цього приводу жителів Херсона та області просять підготувати укриття через можливі провокації російських військових. Також громадян закликали запастися водою та їжею на кілька діб.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомленнями про "'евакуацію" та "удар" ЗСУ окупанти хочуть залякати жителів Херсонської області, але ця тактика досить примітивна.

Своєю чергою радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть евакуюватися з Херсона, щоб зберегти піхоту для боїв за Донецьку область або вивести ключовий персонал з-під ударів для утримання плацдарму напередодні вирішальних боїв.