ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Джонсон може поборотися за посаду британського прем'єра, - The Times

Новость на русском →
Лондон, Четвер 20 жовтня 2022 17:16
Джонсон може поборотися за посаду британського прем'єра, - The Times Фото: колишній прем'єр Британії Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Після відставки Ліз Трасс за посаду британського прем'єра та лідера Консервативної партії знову може поборотися Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Видання пише, що Джонсон має намір брати участь у виборах і вважає, що це питання "національних інтересів". На даний момент він отримує сигнали від своїх прихильників. За даними The Times, Джонсон вірить, що здатний знову очолити консерваторів.

Також видання з посиланням на кількох членів Консервативної партії зазначає, що повернення Джонсона цілком може відбутися.

Нагадаємо, сьогодні Ліз Трасс оголосила про свою відставку після того, як втратила довіру більшості членів Консервативної партії.

Згідно з останнім опитуванням, саме Джонсон розглядається як її потенційний наступник. Зазначимо, він пішов з посади прем'єра лише шість тижнів тому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Борис Джонсон
NEWS
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде