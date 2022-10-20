Окупанти знову вдарили по Запорізькій області: ракета впала біля однієї зі шкіл

Російські війська вранці 20 жовтня вкотре обстріляли Запорізьку область. Ворожа ракета впала на території однієї зі шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Російські терористи сьогодні вранці, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи у смт Камишеваха. Інформація про руйнування та жертви уточнюється", - написав він.

Як повідомляє Комишуваська селищна рада, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки. Постраждалих, на щастя, немає.

Оновлено 9:37.

Тимошенко показав кадри наслідків ракетного удару по території школи. Він уточнив, що внаслідок "прильоту" жертв немає, але є зруйнована громадянська інфраструктура та житлові будинки.