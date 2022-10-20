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Окупанти знову вдарили по Запорізькій області: ракета впала біля однієї зі шкіл

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Запоріжжя, Четвер 20 жовтня 2022 09:05
Окупанти знову вдарили по Запорізькій області: ракета впала біля однієї зі шкіл Фото: окупанти знову вдарили по Запорізькій області (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 20 жовтня вкотре обстріляли Запорізьку область. Ворожа ракета впала на території однієї зі шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Російські терористи сьогодні вранці, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи у смт Камишеваха. Інформація про руйнування та жертви уточнюється", - написав він.

Як повідомляє Комишуваська селищна рада, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки. Постраждалих, на щастя, немає.

Оновлено 9:37.

Тимошенко показав кадри наслідків ракетного удару по території школи. Він уточнив, що внаслідок "прильоту" жертв немає, але є зруйнована громадянська інфраструктура та житлові будинки.

Нагадаємо, російські війська продовжують масово обстрілювати територію України. Під удари потрапляють критичні об'єкти інфраструктури. Так, сьогодні вночі ворог обстріляв Криворізький район Дніпропетровської області. Через удар по об'єкту енергетики є сильні руйнування.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом 19 жовтня окупанти своїми ударами знищили три об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні.

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Запорожская область ракетный удар
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