Росія забрала частину ППО з Сирії. Це може вплинути на позицію Ізраїлю щодо України, - NYT

Росія нещодавно перекинула з Сирії частину військ та техніки, зокрема системи протиповітряної оборони. Це усунуло одне з головних обмежень для ізраїльських військових дії в Сирії та може змінити позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The New York Times .

Про перекидання російський військ виданню стало відомо від двох високопоставлених західних дипломатів і високопоставленого чиновника з оборони Ізраїлю які побажали бути анонімними. За словами двох з них, росіяни вивели з Сирії від 1200 до 1600 солдатів, інший же сказав, що вивели набагато більше.

Крім того, як повідомив ізраїльський чиновник, росіяни передислокували з Сирії в Україну декількох своїх командувачів, російське військове керівництво стало менш залученим до повсякденного управління операціями в Сирії та у координації з Ізраїлем.

Чому це так важливо для Ізраїля

Ізраїль регулярно завдає ударів по військових цілях на території Сирії з метою перешкоджання закріпленню сил Ірану поблизу свого північно-східного кордону. Однак у 2018 році Росія перекинула до Сирії свої системи ППО, що створило загрозу для ізраїльських літаків.

Як пояснює NYT, ризик того, що російські ППО можуть бути використані проти ізраїльських літаків стримувало владу Ізраїля від військової підтримки України після повномасштабного російського вторгнення

Чи зміниться позиція Ізраїлю щодо України

Після виведення систем С-300, за словами трьох чиновників, російський вплив на Ізраїль в Сирії зменшився, тим самим змінив погляди Ізраїлю на допомогу Україні. Зокрема, днями ізраїльський міністр Нахман Шаї закликав надати Україні військову допомогу після того, як стало відомо про постачання іранської зброї в Росію.

У середу, 19 жовтня, уряд Ізраїлю заявив про готовність передати Україні системи раннього попередження про ракетні удари, але відмовився надати зброю для протистояння агресії РФ. " Ізраїль не постачатиме системи зброї в Україну через низку операційних міркувань", - пояснив таку позицію міністр оборони Бені Ганц.

Як пише NYT, ці "міркування" ізраїльського уряду включають присутність російської системи ППО С-400, а також великі військово-повітряні та військово-морські бази на заході Сирії. Водночас ізраїльські чиновники побоюються, що подальше згортання російських сил в Сирії дозволить Ірану розширити там свій вплив.

Також Ізраїль хоче уникнути порушенню практики спілкування між своїми та російськими командирами, щоб уникати конфліктів та сутичок у повітрі. Крім того, Ізраїль побоюється, що Москва може обмежити єврейську еміграцію з Росії.